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أشخاص يجاهرون بصيدهم الوعول ويتطاولون على أهالي عسير

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة أشخاصًا يقومون باصطياد الوعول في عقبة قضى التابعة لمنطقة عسير، على مدار الأيام القليلة الماضية.

ولم يكترث هؤلاء الأشخاص لخطورة ما يقومون به وما يؤديه من انقراض الوعول من المنطقة التي كانت بالآلاف قبل سنوات.

واشتكى الأهالي من مجاهرة هؤلاء الأشخاص وتصوير وتوثيق فعلتهم، التطاول بالألفاظ النابية على المنطقة وأهلها.

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وطالب الأهالي بحماية الحياة الفطرية في المنطقة، وتطبيق القوانين على مثل هذا الاصطياد الجائر.

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