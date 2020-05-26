" الجوازات " تضيف خدمة جديدة لقائمة " الرسائل والطلبات " عبر ⁧" أبشر⁩ "

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أضافت مديرية الجوازات⁩ خدمة " تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية السورية "، لقائمة " الرسائل والطلبات " المتاحة عبر منصة ⁧" أبشر⁩ ". أضافت مديرية الجوازات⁩ خدمة " تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية السورية "، لقائمة " الرسائل والطلبات " المتاحة عبر منصة ⁧" أبشر⁩ ". ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تتيحها المديرية العامة للجوازات تحت قائمة خدمة الرسائل والطلبات. وتمت إضافة الخدمة التالية: تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية السورية، تمكن هذه الخدمة المستفيدين من خدمات الجوازات من رفع ملاحظاتهم التي قد تواجههم في منصة " أبشر " وتعيقهم من إنهاء معاملاتهم إلكترونية.

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