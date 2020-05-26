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توجيه بالقبض على مواطن روج لشائعة فتح المساجد في 5 شوال

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روج مواطن لشائعة فتح المساجد في 5 شوال برغم التوجيهات الصادرة من قبل السلطات بتوخي الحذر من الشائعات  المضللة الخاصة بجائحة المستجد، مما أثار جدلا واسعا بين مواطني المملكة.

ومن جهته، قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول لمواطن ظهر بمقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيامه بنشر وترويج معلومات مغلوطة ومضللة وغير صحيحة بشأن فتح المساجد.

ويأتي ذلك بناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالنظام العام وترويج أو نشر معلومات مضللة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تحت طائلة المُساءلة الجزائية طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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