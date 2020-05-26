فيديو نادر للملك سلمان وهو طفلًا يبلغ 3 سنوات في أول تغطية مصورة للحج

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق فيديو نادر أول تغطية مصورة للحج من تصوير وإنتاج دولة مصر الشقيقة في 1357هـ/1939م. وثق فيديو نادر أول تغطية مصورة للحج من تصوير وإنتاج دولة مصر الشقيقة في 1357هـ/1939م. وأظهر الفيديو النادر المؤسس الملك عبدالعزيز ، وتواجد بجانبه الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو عمره 3 سنوات حفظه الله.

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