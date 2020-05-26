شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صاعقة تضرب شجرة معمرة في " شواص بلقرن " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

رصد مقطع فيديو صاعقة تضرب شجرة معمرة في " شواص بلقرن "، مما أسفرت عن احتراقها على الفور.

وبدا في المقطع صاعقة أخرى تضرب منزل مواطن في مركز عفراء شمال بلقرن، ولكنه لم يسفر عن وقوع إصابات، بخلاف الأضرار المادية المتمثلة في أجهزة كهربائية وإلكترونية وأجزاء من المنزل.

وهرعت قوات الدفاع المدني إلى الموقع بصحبة فرقة من " كهرباء سبت العلاية " لمباشرة الحادث.

وكانت محافظة بلقرن شهدت أمطارا تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، وأسفرت عن وجود أودية.