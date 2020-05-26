الأمطار الغزيرة تلطف أجواء محايل

هطلت أمطار متوسط إلى غزيرة، أمس، في عدد من المناطق، إذ شهدت أجزاء من منطقة عسير شملت: مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة والحرجة وظهران الجنوب والنماص، وبارق وتنومة وبلقرن والمجاردة وبني عمرو وأجزاء من رجال ألمع هطول أمطار متوسطة. كما شملت الأمطار مراكز السودة وبللسمر وبللحمر، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

انقطاع الكهربائي

في محايل عسير، هطلت أمطار غزيرة، أمس، مصحوبة بزوابع رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وشملت أجزاء متفرقة من المحافظة. إذ تسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي لبعض الأحياء، خاصة جنوب المحافظة، وتعطل للإشارات الضوئية. وأسهمت الأمطار في تلطيف الأجواء على المحافظة، إذ لامست درجة الحرارة 42 درجة مئوية.

من جانبه، حذر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة عسير النقيب محمد عبده السيد المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة، مما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة، لافتا إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية على الأفراد والمركبات.

أمطار رعدية

في الباحة، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية، تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على المنطقة تشمل مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الـ8 مساء. وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.