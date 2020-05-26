السعودية اليوم / الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعايد المرضى في مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة والدمام



الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

زار مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، المرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وفي ذات السياق، قام مدير عام مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب علي الدوسري، ومدير مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد الشريف، بزيارة المرضى المنومين.

وزع خلال الزيارات للمرضى بطاقات المعايدة وهدايا بهذه المناسبة .

// انتهى //

01:22ت م

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