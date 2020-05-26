السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 25 إصابة وثلاث وفيات بفيروس كورونا



نواكشوط 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

سجلت موريتانيا اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي أن الإصابات الجديدة كلها في نواكشوط، وأنها اكتشفت إثر القيام بـ 618 تحليلاً مخبريًا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 262 حالة، من بينها 15 حالة شفاء.

// انتهى //

01:20ت م

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نواكشوط 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسسجلت موريتانيا اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا , وثلاث وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 حالات .وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي أن الإصابات الجديدة كلها في نواكشوط، وأنها اكتشفت إثر القيام بـ 618 تحليلاً مخبريًا.وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 262 حالة، من بينها 15 حالة شفاء.// انتهى //01:20ت م0139

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