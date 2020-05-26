السعودية اليوم / المغرب تعلن عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 2 شوال 1441 ه موافق 25 مايو2020 م واس

أعلنت المغرب عن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4774 بعد تعافي 71 شخصاً، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة 32 %، متبوعة بمراكش ب 17 % وفاس ب 13 %.

//انتهى//

23:00ت م

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الرباط 2 شوال 1441 ه موافق 25 مايو2020 م واسأعلنت المغرب عن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7532، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 200 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4774 بعد تعافي 71 شخصاً، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة 32 %، متبوعة بمراكش ب 17 % وفاس ب 13 %.//انتهى//23:00ت م0121

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