، نجران.. "بلدية ثار" تعايد الأهالي بمجسم جدارية وطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزينت الميادين بصورة لخادم الحرمين وولي العهد

دشن رئيس بلدية محافظة ثار التابعة لمنطقة نجران وليد بن محمد لسلوم مجسم (جدارية وطن) والتي يأتي ذلك انطلاقًا من العادة السنوية المميزة، التي دأبت عليها البلدية، بإبراز شوارعها ومداخل المحافظة بالصورة الحضارية الجميلة، والتي تتناسب مع المناسبات.

وظهرت شوارع وميادين ثار بصورة رائعة وجذابة، حيث تزينت الميادين بصورة جدارية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وبالجانب الآخر صورة أمير نجران الأمير جلوي بن مساعد بن عبد العزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، هذا وأثارت إعجاب الأهالي والمقيمين هناك، وكذلك عبر التواصل الاجتماعي.

وتبيّن هذه الأعمال حرص بلدية محافظة ثار بإشراف وفكرة ومتابعة مباشرة من رئيس البلدية وليد لسلوم على المشاركة في مبايعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود والابتهاج باستقبال عيد الفطر المبارك على الرغم من هذه الجائحة من خلال إبراز مظاهر الفرحة بتزيين شوارعها وميادينها العامة ومداخلها.