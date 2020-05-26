، إغلاق مطبخ مُخالف تعد عمالته ولائم العيد شمال الطائف ،

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كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" اليوم عن مطبخ لذبح وطبخ الولائم يُمارس نشاطه وذلك باستقباله عددًا من الذبائح في شمالي المحافظة.
وساندت الجهات الأمنية ممثلةً في "الضبط الميداني- دوريات الأمن" مهمة البلدية، حيث تمت مداهمة المطبخ وضبط العمالة من جنسية آسيوية، كانوا يمارسون عملهم في تجهيز وطبخ ولائم العيد، حيث وجدت عددًا من الأغنام كانت قيد الطبخ، وأخرى كانت مُعلقةً للسلخ، في مخالفة للأنظمة والتعليمات كون ذلك النشاط غير مسموح به ، في ظل الاحترازات والاشتراطات المُتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.
هذا وقد تم استدعاء صاحب المطبخ وأخذ الإقرار عليه بإغلاق المطبخ المُخالف، تمهيدًا لتطبيق التعليمات بحقه وفقًا للائحة المعتمدة.
إغلاق مطبخ مُخالف تعد عمالته ولائم العيد شمال الطائففهد العتيبي الخليج 365 2020-05-26
كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" اليوم عن مطبخ لذبح وطبخ الولائم يُمارس نشاطه وذلك باستقباله عددًا من الذبائح في شمالي المحافظة.
وساندت الجهات الأمنية ممثلةً في "الضبط الميداني- دوريات الأمن" مهمة البلدية، حيث تمت مداهمة المطبخ وضبط العمالة من جنسية آسيوية، كانوا يمارسون عملهم في تجهيز وطبخ ولائم العيد، حيث وجدت عددًا من الأغنام كانت قيد الطبخ، وأخرى كانت مُعلقةً للسلخ، في مخالفة للأنظمة والتعليمات كون ذلك النشاط غير مسموح به ، في ظل الاحترازات والاشتراطات المُتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.
هذا وقد تم استدعاء صاحب المطبخ وأخذ الإقرار عليه بإغلاق المطبخ المُخالف، تمهيدًا لتطبيق التعليمات بحقه وفقًا للائحة المعتمدة.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
12:17 AM
جرى أخذ الإقرار على صاحبه تمهيدًا لتطبيق التعليمات بحقه
كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" اليوم عن مطبخ لذبح وطبخ الولائم يُمارس نشاطه وذلك باستقباله عددًا من الذبائح في شمالي المحافظة.
وساندت الجهات الأمنية ممثلةً في "الضبط الميداني- دوريات الأمن" مهمة البلدية، حيث تمت مداهمة المطبخ وضبط العمالة من جنسية آسيوية، كانوا يمارسون عملهم في تجهيز وطبخ ولائم العيد، حيث وجدت عددًا من الأغنام كانت قيد الطبخ، وأخرى كانت مُعلقةً للسلخ، في مخالفة للأنظمة والتعليمات كون ذلك النشاط غير مسموح به ، في ظل الاحترازات والاشتراطات المُتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.
هذا وقد تم استدعاء صاحب المطبخ وأخذ الإقرار عليه بإغلاق المطبخ المُخالف، تمهيدًا لتطبيق التعليمات بحقه وفقًا للائحة المعتمدة.
، إغلاق مطبخ مُخالف تعد عمالته ولائم العيد شمال الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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