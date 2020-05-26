، "الكهرباء": إصلاح أعطال المحايل وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن فِرق الطوارئ بـ"كهرباء تهامة" أصلحت الأعطال التي وقعت في عدد من المواقع، بينها "مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة"؛ وتم إعادة الخدمة لجميع المشتركين.
جاء ذلك ردًّا على خبر "الخليج 365" بتاريخ 25/ 5/ 2020م تحت عنوان "أمطار ورياح تقتلع أعمدة الكهرباء بـمحايل.. وفرق الطوارئ تباشر"، موضحة أنه تم إصلاح الأعطال، وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في قرى (حقو بركوك، وآل جميل، والخايع، والشعبين).
وأضافت بأنه تم عزل ٥ محولات في الشمالية، ويجري العمل على إصلاح الأعطال لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.
وأهابت الشركة بالمشتركين كافة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، وستتولى فرقنا الميدانية معالجتها على الفور.
"الكهرباء": إصلاح أعطال المحايل وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-26
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن فِرق الطوارئ بـ"كهرباء تهامة" أصلحت الأعطال التي وقعت في عدد من المواقع، بينها "مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة"؛ وتم إعادة الخدمة لجميع المشتركين.
جاء ذلك ردًّا على خبر "الخليج 365" بتاريخ 25/ 5/ 2020م تحت عنوان "أمطار ورياح تقتلع أعمدة الكهرباء بـمحايل.. وفرق الطوارئ تباشر"، موضحة أنه تم إصلاح الأعطال، وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في قرى (حقو بركوك، وآل جميل، والخايع، والشعبين).
وأضافت بأنه تم عزل ٥ محولات في الشمالية، ويجري العمل على إصلاح الأعطال لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.
وأهابت الشركة بالمشتركين كافة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، وستتولى فرقنا الميدانية معالجتها على الفور.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
12:17 AM
ردًّا على خبر "الخليج 365"
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن فِرق الطوارئ بـ"كهرباء تهامة" أصلحت الأعطال التي وقعت في عدد من المواقع، بينها "مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة"؛ وتم إعادة الخدمة لجميع المشتركين.
جاء ذلك ردًّا على خبر "الخليج 365" بتاريخ 25/ 5/ 2020م تحت عنوان "أمطار ورياح تقتلع أعمدة الكهرباء بـمحايل.. وفرق الطوارئ تباشر"، موضحة أنه تم إصلاح الأعطال، وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في قرى (حقو بركوك، وآل جميل، والخايع، والشعبين).
وأضافت بأنه تم عزل ٥ محولات في الشمالية، ويجري العمل على إصلاح الأعطال لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.
وأهابت الشركة بالمشتركين كافة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، وستتولى فرقنا الميدانية معالجتها على الفور.
، "الكهرباء": إصلاح أعطال المحايل وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الكهرباء": إصلاح أعطال المحايل وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.