شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخص سقط داخل بئر بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن الدفاع المدني بالمدينة المنورة من إخراج شخص سقط داخل بئر بعمق 30 متر في الوهاطية، مؤكدا أنه بصحة جيدة. وتلقى الدفاع المدني بلاغا بالحادث، وتوجه على الفور إلى المكان المذكور، ونجح في إنقاذ الشخص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ شخص سقط داخل بئر بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.