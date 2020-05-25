شكرا لقرائتكم خبر عن مطار المدينة يستقبل المواطنين القادمين من القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، إحدى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى أرض الوطن والقادمين من القاهرة.

وكانت الصحة أعلنت أنه سيتم تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة حيث سيتم تزويدهم بأسورة "تطمّن" الذكية التي تهدف إلى توجيه القادمين من السفر إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري , وفتح قناة للتواصل المباشر مع الوزارة عن طريق تطبيق تطمّن.