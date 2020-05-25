شكرا لقرائتكم خبر عن مطار المدينة يستقبل المواطنين القادمين من القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، إحدى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى أرض الوطن والقادمين من القاهرة.
وكانت الصحة أعلنت أنه سيتم تطبيق إجراء صحي جديد على المواطنين العائدين للمملكة حيث سيتم تزويدهم بأسورة "تطمّن" الذكية التي تهدف إلى توجيه القادمين من السفر إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري , وفتح قناة للتواصل المباشر مع الوزارة عن طريق تطبيق تطمّن.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار المدينة يستقبل المواطنين القادمين من القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.