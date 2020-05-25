محمد بن مسعود - الدمام - مع الطلب المتنامي عليها خلال الفترة القادمة دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين الأُسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية والمنشآت الصغيرة، ممن لديهم رغبة في المتاجرة بمنتجات الكمامات القماشية، للبدء في ذلك. وتفصيلاً، قال الحسين: مع الطلب المتنامي على الكمامات خلال الفترة القادمة هناك فرصة كبيرة للأسر المنتجة، والمتاجر الإلكترونية، والمنشآت الصغيرة، في صناعة الكمامات القماشية، وبيعها. 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 11:25 PM مع الطلب المتنامي عليها خلال الفترة القادمة Advertisements "التجارة" تدعو الأُسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية لبيع الكمامات القماشية "التجارة" تدعو الأُسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية لبيع الكمامات القماشية دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين الأُسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية والمنشآت الصغيرة، ممن لديهم رغبة في المتاجرة بمنتجات الكمامات القماشية، للبدء في ذلك. وتفصيلاً، قال الحسين: مع الطلب المتنامي على الكمامات خلال الفترة القادمة هناك فرصة كبيرة للأسر المنتجة، والمتاجر الإلكترونية، والمنشآت الصغيرة، في صناعة الكمامات القماشية، وبيعها. الكلمات المفتاحية ، "التجارة" تدعو الأُسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية لبيع الكمامات القماشية ،

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