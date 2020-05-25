، يقترب من تحديد هوية البطل  .. "كلاسيكو نار" يجمع دورتموند مع بايرن ميونيخ ،

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يحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند غدًا قمة نارية "صامتة" بين بوروسيا دورتموند "الثاني" وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر في صراعهما على اللقب، وقد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد هوية البطل، وذلك في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
ويكتسي "الكلاسيكو" أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين اللذين يسعيان إلى مواصلة انتصاراتهما وتحقيق الفوز الثالث على التوالي منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وخصوصًا بوروسيا دورتموند.
واستأنف الفريقان الدوري الألماني في نهاية الأسبوع قبل الماضي بطريقة مميزة بعد توقف منذ منتصف مارس بسبب فيروس "كوفيد-19"، حيث فاز دورتموند على شالكة في مباراة دربي مدينة الرور الصناعية برباعية نظيفة قبل أن يفوز على مضيفه فولفسبورغ بثنائية نظيفة، في حين عاد البايرن بفوز من العاصمة على أونيون برلين بهدفين نظيفين، قبل أن يكسب إينتراخت فرانكفورت 5-2.
يقترب من تحديد هوية البطل .. "كلاسيكو نار" يجمع دورتموند مع بايرن ميونيخصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-25
يحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند غدًا قمة نارية "صامتة" بين بوروسيا دورتموند "الثاني" وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر في صراعهما على اللقب، وقد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد هوية البطل، وذلك في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
ويكتسي "الكلاسيكو" أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين اللذين يسعيان إلى مواصلة انتصاراتهما وتحقيق الفوز الثالث على التوالي منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وخصوصًا بوروسيا دورتموند.
واستأنف الفريقان الدوري الألماني في نهاية الأسبوع قبل الماضي بطريقة مميزة بعد توقف منذ منتصف مارس بسبب فيروس "كوفيد-19"، حيث فاز دورتموند على شالكة في مباراة دربي مدينة الرور الصناعية برباعية نظيفة قبل أن يفوز على مضيفه فولفسبورغ بثنائية نظيفة، في حين عاد البايرن بفوز من العاصمة على أونيون برلين بهدفين نظيفين، قبل أن يكسب إينتراخت فرانكفورت 5-2.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
11:00 PM
في افتتاح الجولة 28 من الدوري الألماني
يحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند غدًا قمة نارية "صامتة" بين بوروسيا دورتموند "الثاني" وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر في صراعهما على اللقب، وقد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد هوية البطل، وذلك في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
ويكتسي "الكلاسيكو" أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين اللذين يسعيان إلى مواصلة انتصاراتهما وتحقيق الفوز الثالث على التوالي منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وخصوصًا بوروسيا دورتموند.
واستأنف الفريقان الدوري الألماني في نهاية الأسبوع قبل الماضي بطريقة مميزة بعد توقف منذ منتصف مارس بسبب فيروس "كوفيد-19"، حيث فاز دورتموند على شالكة في مباراة دربي مدينة الرور الصناعية برباعية نظيفة قبل أن يفوز على مضيفه فولفسبورغ بثنائية نظيفة، في حين عاد البايرن بفوز من العاصمة على أونيون برلين بهدفين نظيفين، قبل أن يكسب إينتراخت فرانكفورت 5-2.
، يقترب من تحديد هوية البطل .. "كلاسيكو نار" يجمع دورتموند مع بايرن ميونيخ ،
المصدر : الخليج 365
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