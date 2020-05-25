، بعد فتح شواطئها.. بالصور إقبال شديد على مقاهي مدريد ومطاعم برشلونة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم بدء إجراءات تخفيف الإغلاق المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مدريد وبرشلونة فيما فتحت الشواطئ الشهيرة ومع توصية وزارة الصحة بالحد من عدد رواد الشواطئ وفرض مسافة بينهم وإبعاد المظلات بفارق أربعة أمتار.

وشهدت المطاعم إقبالاً شديدًا بعد السماح بالخروج وتركز الإقبال على المطاعم في عاصمة كاتالونيا برشلونة والكافيهات في مدريد مع إمكان السكان الالتقاء في مجموعات من 10 أشخاص في منازلهم أو المطاعم وإعادة فتح حدائق العاصمة وبعض المتاحف الكبرى من استقبال عدد محدود من الزوار.

وباشرت برشلونة ومدريد وهما الأكثر تعدادًا للسكان في البلاد وجزء كبير من كاستيا وليون في شمال غرب إسبانيا المرحلة الأولى من برنامج على أربع مراحل لرفع تدابير الإغلاق الأقسى في العالم.

وكانت هذه المناطق الإسبانية على مسار أبطأ في عملية رفع تدابير الإغلاق إذ كانت الأكثر تضررًا من جراء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 28700 شخص حتى الآن، أحد أعلى أعداد الوفيات في العالم حسب يورو نيوز.

وتم إلزام الجميع الاستمرار بوضع الكمامات في المباني والشوارع العامة عندما يكون من غير الممكن الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص وفي المرحلة الثانية سيتم فتح التنزه أو ممارسة الرياضة يقتصر على ساعات معينة من اليوم لكنّ السكان المحليين هم المستفيدون الوحيدون في الوقت الحالي إذ لا يزال التنقل بين المناطق محظورًا وستسمح الحكومة بفتح الحدود أمام السياح الأجانب في يوليو.

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