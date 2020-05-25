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توفي 4 أشخاص مساء اليوم في حادث سير على طريق حرة الضريبة التابعة لمحافظة الجموم بعد اصطدام مركبتهم بأحد الجمال السائبة فيما أُصيب شخص خامس إصابات بليغة .
وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر بمحافظة الجموم بلاغًا عن وقوع حادث سير قرابة الساعة 8 مساء اليوم .
وعند وصول الجهات للموقع اتضح وفاة أربعة أشخاص وإصابة الخامس بعد ارتطام مركبتهم بأحد الجمال السائبة وتمكنت الجهات الأمنية من معرفة مالكها وجارٍ استكمال التحقيقات في الحادث.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 11:01 PM
دوريات المرور والشرطة باشرت الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات
توفي 4 أشخاص مساء اليوم في حادث سير على طريق حرة الضريبة التابعة لمحافظة الجموم بعد اصطدام مركبتهم بأحد الجمال السائبة فيما أُصيب شخص خامس إصابات بليغة .
وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر بمحافظة الجموم بلاغًا عن وقوع حادث سير قرابة الساعة 8 مساء اليوم .
وعند وصول الجهات للموقع اتضح وفاة أربعة أشخاص وإصابة الخامس بعد ارتطام مركبتهم بأحد الجمال السائبة وتمكنت الجهات الأمنية من معرفة مالكها وجارٍ استكمال التحقيقات في الحادث.
، إبل سائبة تتسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة الخامس بالجموم ،
المصدر : الخليج 365
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