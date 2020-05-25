، إبل سائبة تتسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة الخامس بالجموم ،

محمد بن مسعود - الدمام - دوريات المرور والشرطة باشرت الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات

توفي 4 أشخاص مساء اليوم في حادث سير على طريق حرة الضريبة التابعة لمحافظة الجموم بعد اصطدام مركبتهم بأحد الجمال السائبة فيما أُصيب شخص خامس إصابات بليغة .

وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر بمحافظة الجموم بلاغًا عن وقوع حادث سير قرابة الساعة 8 مساء اليوم .

وعند وصول الجهات للموقع اتضح وفاة أربعة أشخاص وإصابة الخامس بعد ارتطام مركبتهم بأحد الجمال السائبة وتمكنت الجهات الأمنية من معرفة مالكها وجارٍ استكمال التحقيقات في الحادث.