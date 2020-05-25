شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يتصل بالحوثي بمناسبة عيد الفطر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة سبأ ، بنسختها الحوثية، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ناقش الجمعة ، مع وفد من جماعة الحوثي الانقلابية، الوضع الإنساني وترتيبات الحل الشامل لأزمة البلاد، عبر تقنية الفيديو.

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وتعليقًا على ذلك، سخر ناشطون يمنيون، من مزامنة غريفيث التواصل مع الحوثيين، ليلة عيدالفطر المبارك، معتبرين ذلك "تعويدًا" على الحوثي بمناسبة العيد.

ويؤكد اليمنيون، بما فيهم جهات رسمية، في الحكومة الشرعية، إن غريفيث، منحاز لجماعة الحوثي، ويتدخل لصالحها في مختلف المراحل.



وعودة إلى خبر الوكالة الحوثية، فقد تناول النقاش، الجوانب المتصلة بملف الأسرى، والمعتقلين، ومطار صنعاء الدولي، والموانئ والمرتبات، مستعرضًا الرؤى المتعلقة بوقف إطلاق النار، إضافة الى الترتيبات والتهيئة لمشاورات الحل السياسي الشامل، وكذا جهود مكافحة وباء كورونا.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، دعا في وقت سابق، التحالف العربي للتحول من استراتيجية الحرب إلى استراتيجية السلام، والانخراط في مفاوضات سلام حقيقية. حسب قوله.