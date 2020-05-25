أمانة عسير وبلدياتها تهيئ مواقع رجال الأمن بالمظلات



جهّزت أمانة منطقة عسير وبلدياتها مواقع رجال الأمن بالمظلات، لوقايتهم من حرارة الشمس والأمطار، وذلك في مواقع متفرقة بكل مدن ومحافظات المنطقة. وتم تركيب المظلات من خلال فرق متخصصة بعدد من نقاط التفتيش الأمنية. وأكد أمين منطقة عسير وليد الحميدي، أن الأمانة تسعى إلى خدمة رجال الأمن بشتى الطرق، تقديرا منها للدور الذي تبذله الأجهزة الأمنية، إذ يمضون ساعات طويلة، خاصة هذه الأيام، التي تتزامن مع فرض منع التجول ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد ـ 19». من جانب آخر، وزعت أمانة منطقة عسير الورود وبطاقات التهنئة بالعيد على رجال الأمن، لتشاركهم فرحة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال قيامهم بأعمالهم للمحافظة على الأمن والأمان، إضافة إلى عمال النظافة. وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الأمانة التي أطلقتها بمناسبة عيد الفطر المبارك. فيما قامت الأمانة بمعايدة الممارسين الصحيين العاملين داخل المحاجر الصحية، وقدّمت لهم الهدايا وبطاقات التهنئة التي تعبّر عن الشكر والامتنان لهم على ما يقومون به من جهود كبيرة. وقدّم وليد الحميدي شكره وتقديره لجميع من يعمل في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، لحماية دوت الخليج والمجتمع.

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