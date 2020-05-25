السعودية اليوم / مديرية السجون بمنطقة الرياض تطلق عبارة دام الملك والوطن بخير .. هذا لنا عيد لمشاركة النزلاء فرحة العيد

الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

أطلقت مديرية السجون بمنطقة الرياض عبارة "دام الملك والوطن بخير .. هذا لنا عيد " باسم النزلاء لمشاركة الفرحة والابتهاج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وأوضح مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري , أن هذه المبادرة المجتمعية تهدف إلى معايدة النزلاء بسجون المنطقة، مبيناً أن هناك مبادرة خاصة بإدارة المراكز التأهيلية التخصصية بسجون المنطقة عبارة عن تقديم الهدايا للنزلاء وإتاحة الفرصة لهم لإرسالها لذويهم بواسطة منسوبي المراكز التأهيلية ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي تعزيزاً للتواصل والعلاقات الاجتماعية بين النزلاء وذويهم.

وقدم العميد العمري التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى المسلمين جميعاً – سائلاً المولى عز وجل- أن يعيدها على بلادنا أعواماً عديدة وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء .

Advertisements

// انتهى //

22:08ت م

0113



