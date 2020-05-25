السعودية اليوم / السويد تسجل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا



ستوكهولم 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

أعلنت السويد اليوم أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس

وأكدت وكالة الصحة العامة بالسويد تسجيل 4029 وفاة من 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس, مشيرة إلى أن نسبة 90% من الوفيات تعود لأشخاص تفوق أعمارهم 70 عاماً.

// انتهى //

21:48ت م

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ستوكهولم 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلنت السويد اليوم أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أراضيها تجاوز عتبة أربعة آلاف وفاة.وأكدت وكالة الصحة العامة بالسويد تسجيل 4029 وفاة من 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس, مشيرة إلى أن نسبة 90% من الوفيات تعود لأشخاص تفوق أعمارهم 70 عاماً.// انتهى //21:48ت م0108

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