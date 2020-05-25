السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يلتقي "عن بعد" بالمحافظين بمناسبة عيد الفطر المبارك



جيزان ٠٢ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٠م. وأس

التقى ‪صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عن بعد عبر الاتصال المرئي مساء اليوم ، بمحافظي محافظات المنطقة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وألقى سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء كلمة رفع من خلالها التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وابتهل إلى المولى عز وجل أن يحفظ لهذا البلد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة ، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة بالخير والمسرّات واليمن والبركات على المملكة والأمتين العربية والإسلامية.

ونوه سموه بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات الصحية والأمنية في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس

وأكد أهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقواعد شريعتنا الإسلامية السمحة.

فيما قدم المحافظون التهنئة لسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز نيابة عن أهالي محافظات ومراكز وقرى المنطقة بشكل عام بهذه المناسبة العزيزة، منوهين بالجهود التي يبذلها سموه لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان .

// انتهى//

21:31ت م

0106



جيزان ٠٢ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٠م. وأسالتقى ‪صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عن بعد عبر الاتصال المرئي مساء اليوم ، بمحافظي محافظات المنطقة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وألقى سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء كلمة رفع من خلالها التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .وابتهل إلى المولى عز وجل أن يحفظ لهذا البلد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة ، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة بالخير والمسرّات واليمن والبركات على المملكة والأمتين العربية والإسلامية.ونوه سموه بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات الصحية والأمنية في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ، وتطبيق قرار منع التجوال الكلي بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر سلامة و راحة ورفاهية المواطن والمقيم.وأكد أهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقواعد شريعتنا الإسلامية السمحة.فيما قدم المحافظون التهنئة لسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز نيابة عن أهالي محافظات ومراكز وقرى المنطقة بشكل عام بهذه المناسبة العزيزة، منوهين بالجهود التي يبذلها سموه لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان .// انتهى//21:31ت م0106

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يلتقي "عن بعد" بالمحافظين بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.