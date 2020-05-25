السعودية اليوم / مديرية سجون منطقة الجوف تعايد نزلائها بعيد الفطر المبارك



سكاكا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

عايدت مديرية السجون بمنطقة الجوف نزلائها بمناسبة عيد الفطر المبارك وتوزيع الهدايا بهذه المناسبة، كما أقامت محاضرة توعوية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، اتباعا للتعليمات المتخذه في ظل هذه الظروف .

وأوضح مدير السجون بالمنطقة العميد عبدالله بن محمد العتيبي أن حفل المعايدة أقيم في سجون المنطقة، بهدف إدخال الفرح والسرور في نفوس النزلاء، سائلاً المولى عز وجل أن يحمي بلادنا من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة.

// انتهى //

21:12ت م

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