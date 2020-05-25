السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يعايد الطلاب الدوليين "عن بعد"



جدة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس

رعى معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، اليوم حفل المعايدة "عن بعد" للطلاب الدوليين بالسكن الطلابي ، ضمن برنامج "فرحة العيد" الذي يشتمل على فعاليات ومسابقات متنوعة تنظمه عمادة شؤون الطلاب في الجامعة حيث قدمت التهاني للطلاب الدوليين بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وتقدم معالي رئيس الجامعة في كلمته بهذه المناسبة بالتهاني والتبريكات للطلاب بحلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات .

من جانبه ألقى أحد خريجي الجامعة لمرحلة الدكتوراه من دولة بنغلاديش الدكتور محمد أمين الحق ضمن مشاركته في برنامج فرحة العيد كلمة تحدث فيها للطلاب الدوليين بالجامعة عن الفرصة الكبيرة التي لديهم والاعتزاز والفخر كونهم ينتسبون لجامعة الملك عبدالعزيز.

يذكر أن برنامج "فرحة العيد" اشتمل على العديد من الفعاليات والمسابقات المتنوعة في مجالات عدة بهدف إبراز مواهبهم وقدراتهم المهارية والعلمية، ويشرف على البرنامج وكالة العمادة للمنح الدراسية.

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20:52ت م

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