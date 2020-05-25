محمد بن مسعود - الدمام - 25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 09:32 PM مصر ..291مصابًا و11 وفاة من الأطقم الطبية منذ بداية جائحة الرابط المختصر الكلمات المفتاحية مصر ..291مصابًا و11 وفاة من الأطقم الطبية منذ بداية جائحة كورونا ، مصر ..291مصابًا و11 وفاة من الأطقم الطبية منذ بداية جائحة كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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