، في الذكرى الثالثة للبيعة ولي العهد.."الخبرة السعودي" يستعرض الأبعاد والإنجازات ،

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ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة خاصة بعنوان (الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد .. الأبعاد والإنجازات) تزامنًا مع هذه الذكرى العزيزة مع أيام عيد الفطر السعيد وذلك في تمام الساعة 10 غدًا الثلاثاء عبر تطبيق زووم (ZOOM).
وتنقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب ويرسل الرابط لاحقًا في حساب المنتدى في تويتر [email protected]يشارك فيها كل من: عضو مجلس الشورى وأمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان والمحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية من (الكويت الشقيق) الدكتور عايد المناع.
كما يُشارك في الندوة التي يديرها رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري كلٌ من عضو مجلس الشورى والأكاديمي والمستشار في الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري والأكاديمية والكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط الدكتورة أمل الهزاني ومدير عام التطوير بوكالة تنمية المجتمع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمهندس مشاري الطريف.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 09:15 PM
عبر ندوة ينظمها المنتدى غدًا عبر تطبيق زووم
ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة خاصة بعنوان (الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد .. الأبعاد والإنجازات) تزامنًا مع هذه الذكرى العزيزة مع أيام عيد الفطر السعيد وذلك في تمام الساعة 10 غدًا الثلاثاء عبر تطبيق زووم (ZOOM).
وتنقل الندوة مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب ويرسل الرابط لاحقًا في حساب المنتدى في تويتر [email protected]يشارك فيها كل من: عضو مجلس الشورى وأمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان والمحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية من (الكويت الشقيق) الدكتور عايد المناع.
كما يُشارك في الندوة التي يديرها رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري كلٌ من عضو مجلس الشورى والأكاديمي والمستشار في الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري والأكاديمية والكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط الدكتورة أمل الهزاني ومدير عام التطوير بوكالة تنمية المجتمع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمهندس مشاري الطريف.
، في الذكرى الثالثة للبيعة ولي العهد.."الخبرة السعودي" يستعرض الأبعاد والإنجازات ،
المصدر : الخليج 365
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