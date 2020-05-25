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هطلت اليوم، أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلاية وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
وشملت الأمطار مدينة سبت العلاية والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول، وجريان وادي مهرة شمال مركز باشوت بمياه السيول.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 09:03 PM
هطلت اليوم من متوسطة إلى غزيرة
هطلت اليوم، أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلاية وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
وشملت الأمطار مدينة سبت العلاية والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول، وجريان وادي مهرة شمال مركز باشوت بمياه السيول.
، بالفيديو.. الأمطار تجري الأودية والشعاب وتملأ سد شيبانة بسبت العلاية ،
المصدر : الخليج 365
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