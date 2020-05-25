، للوقاية من الشمس والأمطار.. "أمانة عسير" تهيئ مواقع رجال الأمن بالمظلات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيه من أمير المنطقة إيمانًا بالدور الذي يقومون به تزامنًا مع "منع التجوُّل"

جهَّزت أمانة منطقة عسير وبلدياتها مواقع رجال الأمن بالمظلات لوقايتهم من حرارة الشمس والأمطار في مواقع متفرقة بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وتم تركيب المظلات من خلال فِرق متخصصة بعدد من نقاط التفتيش الأمنية.

وجاءت هذه المبادرة التي نفذتها الأمانة بإشراف مباشر من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأكد الدكتور وليد الحميدي سعي الجميع لخدمة رجال الأمن بشتى الطرق تقديرًا لدورهم الذي يبذلونه؛ إذ يمضون ساعات طويلة، وخصوصًا في هذه الأيام الحالية التي تتزامن مع فرض منع التجول ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.