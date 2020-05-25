، شاهد.. صاعقة رعدية تضرب جبل العصمان.. وأمطار غزيرة على "بني مالك" ،

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واصلت الصواعق الرعدية ضربها بعض جبال بني مالك في محافظة ميسان، وأصابت صاعقة منها جبل العصمان في مركز القريع بني مالك؛ ما أدى لاشتعال النيران في جزء منه.
وبدأت النيران تتوسع في انتشارها حتى هطلت الأمطار -ولله الحمد-، وأسهمت في إطفاء أجزاء منها، فيما تمكنت مجموعة من شباب العصمان من إخماد تلك النيران باعتبار أنهم يعرفون الطرق المؤدية لموقع الحريق قبل أن ينتشر على مساحة أكبر.
وكانت فرق إطفاء من الدفاع المدني قد حضرت بالموقع، وتابعت حماية المنازل خشية أن تصلها النيران، حتى تمت السيطرة على الحرائق المشتعلة، وانتهاء الحالة -ولله الحمد-. فيما شهدت المنطقة اليوم هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة قاربت الـ 45 دقيقة. وكانت غزارة الأمطار قد تركزت على "جبل ابراهيم - قرى بني حشر- حرف بني عاصم"، وبعض قرى حداد بني مالك.
يُشار إلى أن صاعقة رعدية مشابهة ضربت أحد جبال قرية بني عاصم بمركز بني مالك في محافظة ميسان يوم الجمعة الماضي، وتسبب ذلك في اشتعال بسيط للنار، أطفأته -بقدرة الله تعالى- الأمطار التي هطلت على المنطقة.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 09:02 PM
الأمطار أسهمت في إطفاء النيران قبل توسُّعها.. وتدخُّل عدد من الشباب أنقذ الموقفشاهد.. صاعقة رعدية تضرب جبل العصمان.. وأمطار غزيرة على "بني مالك"
واصلت الصواعق الرعدية ضربها بعض جبال بني مالك في محافظة ميسان، وأصابت صاعقة منها جبل العصمان في مركز القريع بني مالك؛ ما أدى لاشتعال النيران في جزء منه.
وبدأت النيران تتوسع في انتشارها حتى هطلت الأمطار -ولله الحمد-، وأسهمت في إطفاء أجزاء منها، فيما تمكنت مجموعة من شباب العصمان من إخماد تلك النيران باعتبار أنهم يعرفون الطرق المؤدية لموقع الحريق قبل أن ينتشر على مساحة أكبر.
وكانت فرق إطفاء من الدفاع المدني قد حضرت بالموقع، وتابعت حماية المنازل خشية أن تصلها النيران، حتى تمت السيطرة على الحرائق المشتعلة، وانتهاء الحالة -ولله الحمد-. فيما شهدت المنطقة اليوم هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة قاربت الـ 45 دقيقة. وكانت غزارة الأمطار قد تركزت على "جبل ابراهيم - قرى بني حشر- حرف بني عاصم"، وبعض قرى حداد بني مالك.
يُشار إلى أن صاعقة رعدية مشابهة ضربت أحد جبال قرية بني عاصم بمركز بني مالك في محافظة ميسان يوم الجمعة الماضي، وتسبب ذلك في اشتعال بسيط للنار، أطفأته -بقدرة الله تعالى- الأمطار التي هطلت على المنطقة.
، شاهد.. صاعقة رعدية تضرب جبل العصمان.. وأمطار غزيرة على "بني مالك" ،
المصدر : الخليج 365
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