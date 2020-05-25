، "فُرجت" تسدِّد أكثر من 137 مليون ريال مديونيات عن 1024 مواطنًا ومقيمًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - منذ إطلاق إصدارها الثاني في منتصف شهر رمضان حتى ثاني أيام عيد الفطر

واصلت خدمة "فُرجت" على منصة وزارة الداخلية "أبشر" إسهاماتها في تمكين المتبرعين من السداد عن المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وبإقبال كبير؛ إذ صرح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون بأن (1024) مواطنًا ومقيمًا سُددت مديونياتهم البالغة أكثر من (137) مليون ريال منذ بداية الحملة وإطلاق إصدارها الثاني في منتصف شهر رمضان المبارك إلى ثاني أيام عيد الفطر.

وأكد المتحدث الإعلامي أن الجميع يثمِّن ويقدِّر ما تم من تضامن وتكامل مجتمعي، أسهم بشكل ملموس في إنهاء معاناة عدد من المعسرين في سداد مديونياتهم، وعودتهم لأُسرهم. وأضاف بأن توفير وسيط آمن وموثوق ومستمر على مدار العام، مثلما تحقق مع خدمة "فُرجت"، جاء إيمانًا بروح التعاون والتكامل التي أمر بها ديننا الحنيف، والتكاتف الذي عُرف عن مجتمعنا الكريم.

وأفاد في تصريحه بأن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية، ومستمرة طوال العام.

