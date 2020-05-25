الشمس تتعمد على الكعبة المشرفة رابع أيام عيد الفطر المبارك

من المتوقع أن تشهد سماء يوم الأربعاء القادم الموافق 4 من شوال 1441 الموافق 27 مايو 2020 سوف تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة في وقت الظهر بالمسجد الحرام في تمام الساعة 12:18 ظهراً، وستكون الشمس على ارتفاع 90 درجة وسيختفي ظل الكعبة تماماً ويصبح ظل الزوال صفراً وهو التعامد الأول من اثنين تلك السنة.

وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة خلال تقرير لها، أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث بسبب لموقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر قبة السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوباً إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان خلال شهر يوليو.

وعليه في المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً كلها تشهد تلك الظاهرة مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

تعد ظاهرة التعامد من الطرق الفلكية التي استخدامها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بشكل بسيط لا تقل في دقتها عن تطبيقات الهواتف الذكية.