أسعار الذهب اليوم الأثنين 25/5/2020 في المملكة العربية السعودية

نتابع معكم متابعينا الكرام أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ونستعرض عليكم أخر المستجدات التي طرأت اليوم الأثنين 25 مايو 2020 في المملكة، حيث يعتبر الذهب من أهم الملاذات الأمنة التي يعتمد عليها الكثيرون من رجال الأعمال الخليجين في ربح الأموال، فتابعوا معنا الآن في هذا السطور أسعار الذهب اليوم الأثنين في السعودية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

تتغير أسعار الذهب في السعودية دائما بفعل الكثير من المؤثرات الرئيسية وأبرزها السعر العالمي لأوقية الذهب، وسعر الدولار في البورصات العالمية، وبخلاف الأوضاع العالمية وفي الفترة الأخيرة شهد الذهب ارتفاعاً كبيراً على مستوى العالم بسبب الوضع الراهن في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

سعر الذهب في اليوم الأثنين في السعودية

سجل الذهب عيار 24 نحو 208.80 ريال مقابل 55.57$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 191.40 ريال مقابل 50.94$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 182.70 ريال مقابل 48.62$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 156.60 ريال مقابل 41.68$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 121.80 ريال مقابل 32.41$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 104.40 ريال مقابل 27.78$.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 6.494 ريال مقابل 1.728$.

سجل كيلو الذهب نحو 208.800 ريال مقابل 55.566$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.462 ريال مقابل 388.97$.

وقد تشهد أسعار الذهب في السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المختلفة في مدن ومحافظات المملكة، ويكون هذا التفاوت بقيمة ريال أو ريالين.