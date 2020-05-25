شكرا لمتابعة خبر عن كلمة هامة لوزير الصحة حول «كورونا» بعد قليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن كلمة مرتقبة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بعد قليل.
وأوضحت أن الكلمة ستدور حول تطورات فيروس كورونا في المملكة، دون المزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 2235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
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