شكرا لمتابعة خبر عن شروط الحصول على تصريح لـ«المشي» عبر توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف تطبيق توكلنا عن عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها عند الرغبة في الحصول على تصريح للمشي.
ووضع التطبيق 3 شروط واضحة للحصول على تصريح لممارسة المشي خلال فترة منع التجوال الكلي.
وتضمنت الشروط: "عدم استخدام المركبة،لمدة ساعة مرة واحدة يومياً، محدود بنطاق 1 كلم من السكن".
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