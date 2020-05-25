شكرا لمتابعة خبر عن شروط الحصول على تصريح لـ«المشي» عبر توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف تطبيق توكلنا عن عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها عند الرغبة في الحصول على تصريح للمشي.

ووضع التطبيق 3 شروط واضحة للحصول على تصريح لممارسة المشي خلال فترة منع التجوال الكلي.

وتضمنت الشروط: "عدم استخدام المركبة،لمدة ساعة مرة واحدة يومياً، محدود بنطاق 1 كلم من السكن".