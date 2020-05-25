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شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. البرق يضرب جبلاً بربوع العين ويشعل النيران فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):وثقت مقاطع فيديو حريقًا اندلع في جبل غرب محافظة أضم ، نتيجة صاعقة برق، دون وقوع إصابات أو وفيات ، وذلك لنزولها بمكان خالي من السكان .
ورصدت مقاطع الفيديو والصور اندلاع النيران في جبل "جلجل " الواقع بمركز ربوع العين بمحافظة أضم ، حيث وثقت ألسنة اللهب والدخان وهي تتصاعد بالسماء ، وقد أدت الرياح والحشائش الجافة إلى استمرارها وانتشارها حتى لحظة إعداد الخبر .
يذكر أن أجزاء من محافظة أضم وبعض المراكز والقرى التابعة لها، قد شهدت هذا المساء أمطار متفرقة بين الغزيرة والمتوسطة ، أدت إلى جريان الأودية والشعاب ، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. .
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