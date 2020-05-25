شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «رنية» تستقبل ثانِي أيام العيد بأمطار وسماء غائمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شهدت محافظة رنية، اليوم الأثنين، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بها.

ونشرت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"؛ فيديو يوثق هطول أمطار الخير، وسط سُحب غائمة تملئ السماء، يصاحبها بعض نسمات الهواء.

وكانت المملكة شهدت تقلبات جوية خلال الفترة الماضية ما بين هطول الأمطار ونشاط الرياح، وارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى.