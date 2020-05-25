شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يوجه رسالة هامة: «لدينا خلل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه تطبيق توكلنا رسالة هامة إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة، اليوم الأثنين، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "عزيزي مستخدم تطبيق توكلنا.. نفيدكم بأنه حصل خلل في البنية التحتية للتطبيق ابتداء من الساعة ١١:٣٠ ص هذا اليوم، مما أثر على قابلية استخدام الخدمة لدى بعض المستخدمين".

وتابع:علما أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص.