شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور عبدالله الذيابي يُعلن إصابته بـ«كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أعلن الدكتور عبدالله الذيابي؛ طبيب الباطنه وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبيه، و عضو ربطة الموهوبين السعوديين في موهبة،عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. أعلن الدكتور عبدالله الذيابي؛ طبيب الباطنه وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبيه، و عضو ربطة الموهوبين السعوديين في موهبة،عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال "الذيابي" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا المستجدّ .. لكل من سأل من الاهل والاصدقاء والمتابعين الاعزاء، الحمدلله حالتي الصحية مستقرة واتلقى حالياً الرعاية الصحية". ويشتهر عبدالله الذيابي بظهوره الإعلامي كخبير واختصاصي لتقديم الاستشارات للمرضى في برامج "التوك شو" المختلفة، والصحف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدكتور عبدالله الذيابي يُعلن إصابته بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.