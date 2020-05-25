شكرا لمتابعة خبر عن أمطار الباحة تتسبب في إغلاق عقبتي حزنة والأبناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

قررت إدارة مرور منطقة الباحة إغلاق عقبة الأبناء وعقبة حزنة كإجراء احترازي بسبب هطول الأمطار الغزيرة، السيول المنقولة.

ويأتي إغلاق العقبتين احترازياً دون تسجيل أي إصابات لضمان سلامة مرتاديها، بالإضافة إلى فتحها في حال تأكدت فرق السلامة المرورية من عدم وجود ما يهدد سلامة مستخدميها.

وحذرت إدارة مرور الباحة قائدي المركبات عند القيادة في مثل هذه الأحوال الجوية.