شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بردية سودة عسير تخطف الأنظار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد تخطف الأنظار لبردية السودة ‎في منطقة عسير، اليوم الاثنين ٢ شوال ١٤٤١هـ.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت إنذارًا مبكرًا يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية مع تدن للرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول في منطقة عسير.

وتشمل الحالة عدة محافظات من بينها: أبها، النماص، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، محايل، ظهران الجنوب، وستنتهي الحالة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين.