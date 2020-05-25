شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 2235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، تفصيل الحالات الجديدة في المملكة من حيث الجنس: 27 % إناث، ذكور 73 %، بينما العمر: 11 % أطفال، 85 % بالغين، 4 % كبار السن؛ فيما الجنسية: 41 % مواطنين، جنسيات أخرى 59 %.

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وأوضح متحدث وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 2148 حالة تعافي جديدة، فضلًا عن تسجيل 9 وفيات جديدة؛ فيما وصل إجمالي الحالات التراكمي 74759، أما إجمالي الحالات النشطة 28728 منها حرجة 384، وإجمالي حالات التعافي 45668، وإجمالي حالات الوفاة 399 حالة وفاة.

وقال الدكتور العبدالعالي: " هذا المجتمع يُثبت دائماً بأن لديه العزيمة والقدرة، ويستطيع أن يضرب أروع الأمثلة في الوعي والإدراك وتحمل المسؤولية"؛ مضيفًا: " تساؤلات كثيرة حول العيد، عن كيف سيمر وكيف سيكون، ولكن المجتمع بحمد الله أثبت أنه يستطيع دائماً أن يبتكر ويبدع ويعيش العيد في ظل الظروف ببهجة وسرور، يلفها السلوك الصحي والتقيد والالتزام " .