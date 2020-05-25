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هطول أمطار على أجزاء متفرقة من ميسان

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تشهد محافظة ميسان في منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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