شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على أجزاء متفرقة من ميسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تشهد محافظة ميسان في منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.