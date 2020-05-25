شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرتين مسيرتين في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن الجيش الوطني من إسقاط إسقاط طائرتين مسيرتين تتبعان جماعة الحوثي ف محافظة الجوف كانتا تقومان بمهام استطلاعية لعدة مواقع عسكرية أثناء إسقاطهما. قد يهمك أيضًا: هذه المشروبات تحرق الدهون من البطن وتخلص الجسم من جميع السموم بشرى سارة من الصين بشأن كورونا وفاة أحد أبرز نجوم مسلسل “باب الحارة“.. شاهد من يكون؟ (فيديو) Advertisements عاجل : روسيا تعلن عن لقاح ناجح يقضي على فيروس كورونا العثور على الطفلة السعودية المفقودة (مسك).. ومفاجأة بشأن المكان الذي كانت فيه! بشرى سارة عـاجلة : أول دولة عربية تقرر استئناف الدراسة وفتح المساجد والمقاهي والفنادق وأوضح إعلام اللواء 101 مشاة في الجيش الوطني أنه تمكن من إسقاط الطائرتين المسيرتين بعد رصدهما في أجواء مناطق مواجهات شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف. وتتصاعد وتيرة المواجهات بين الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثي في جبهات متفرقة في الجوف، في ظل إحراز تقدم في مناطق عدة شرق المحافظة وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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