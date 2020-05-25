شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني يتفقد جبهات نهم بصنعاء ويؤكد أنه لا يمكن التفريط بالمكتسبات الوطنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، الوحدات العسكرية المُرابطة في جبهات نهم شرق صنعاء؛ واطّلع على سير العمليات القتالية والمواقع الجديدة التي تحريرها مؤخراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وترأس المقدشي اجتماعاً لقيادة المنطقة العسكرية السابعة وعدد من قادة الألوية والوحدات العسكرية، وهنأهم بمناسبة حلول عيد الفطر والعيد الوطني الـ ٣٠ لقيام الجمهورية اليمنية.. ناقلاً للقادة والأبطال تحيات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وأشاد بتضحيات وبطولات أبطال الجيش الوطني الذين يقفون بثبات وعزم في مواقع وميادين الشرف دفاعاً عن الثورة والجمهورية ويبذلون أرواحهم رخيصة فداء للوطن كي تبقى رايته خفاقة وفي سبيل استكمال تحرير ترابه من براثن المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية ويعود اليمن آمنا سعيداً ومستقراً.. مشدداً على أن المعركة الوطنية تفرض على الجميع تحمل مسئولياته والقيام بواجباته بكل تفان وإخلاص.

وأشار وزير الدفاع إلى أن الشعب اليمني يتوق إلى استعادة حريته وكرامته ويعول على قواته المسلحة رفع الظلم والمعاناة التي فرضتها المليشيا العابثة خدمة لمخططات تخريبية وأطماع خارجية وأفكار وشعارات دخيلة على الشعب اليمني.. مؤكداً المضي نحو تحقيق أهداف ثورتي ٢٦ سبتمبر و١٤ اكتوبر المجيدتين التي ضحّى لأجل تحقيقها الأبطال الأحرار بدمائهم الغالية، وأنه لا يمكن القبول بالعودة إلى الماضي المُظلم، أو التفريط بالمكتسبات والثوابت الوطنية.

وعبّر وزير الدفاع عن الفخر والاعتزاز بالمواقف الوطنية التي تسطرها القبائل اليمنية في مقاومة المليشيا الحوثية والالتفاف الشعبي الواسع حول القيادة الشرعية والجيش الوطني لاستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية.

وثمن مواقف وجهود الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم وتضحيات في معركة المصير العربي الواحد.

فيما أكد قادة وأبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة التزامهم الثابت بالعهد والقسم وجهوزيتهم واستعدادهم الكامل لتنفيذ المهام الموكلة ومواصلة النضال والفداء وبذل المزيد من التضحيات حتى استكمال تحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره.