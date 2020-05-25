بالصور.. فرق ميدانية تكافح الثعابين السامة في البديع والقرفي

استنفرت أمانة منطقة جازان، اليوم الإثنين، طاقاتها لمواجهة الثعابين السامة والزواحف الخطرة والحشرات في أحد الأحياء السكنية في «البديع والقرفي» التابعة لمحافظة أبوعريش.

جاء ذلك بعد بلاغ ورد من مواطن لأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وتلقيه صورًا لثعبان ضخم سام يعد من الثعابين الخطرة والقاتلة عثر عليه أطفال بفناء منزلهم بالبديع والقرفي، أمس الأحد (أول أيام عيد الفطر) أثناء ممارستهم اللعب .

ووجَّه أمين المنطقة، الجهات المختصة والفرق الميدانية بالأمانة وبلدية وادي جازان بالانتقال للمواقع بأقل من ساعة من وقت ورود البلاغ، في تفاعل سريع وعاجل منه ومتابعة مستمرة لاتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة في رصد مخابئ الثعابين والزواحف، وقيام الفرق بعمليات رش للمبيدات الحشرية الفاعلة ورفع تقارير ميدانية من المواقع المتضررة.

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وباشرت عدة فرق ميدانية لمكافحة الحشرات والزواحف وأخرى للنظافة ومجموعة من العمالة بإشراف مباشر من وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط ورئيس بلدية وادي جازان مفرح بن محمد الألمعي.

كما وقف نائب رئيس بلدية وادي جازان خالد عطيف على عمليات الرش والنظافة التي أجرتها الفرق المختصة بعدة مواقع مجاورة بالحي السكني وإزالة الأشجار والحشائش والمخلفات والسيارات التالفة والتي تتخذها الثعابين والزواحف مأوى لها وتساعد على تكاثرها.

وسارعت الفرق الميدانية بعمليات إزالة المخلفات والسيارات المتهالكة والأشجار والحشائش من كل الأراضي المهجورة الملاصقة للبنايات السكنية كإجراء احترازي مهم للقضاء على الآفات الضارة والخطرة.

وتجولت الفرق الميدانية لمكافحة آفات الصحة العامة في عدد من الأماكن في الأحياء السكنية المتضررة في البديع والقرفي؛ لرصد مخابئ القوارض والزواحف والثعابين السامة ومكافحتها عبر جهود كبيرة، تمثلت في عمليات الرش المكثفة استمرت لأكثر من أربع ساعات متواصلة بما فيها الرش داخل المنازل وخارجها وفي الشوارع الفرعية .