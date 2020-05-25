بالصور.. صحراء وسهول برقاء القطف تكتسي باللون الأخضر في العيد

تعطرها النباتات الصحراوية الزكية
اكتست صحراء وسهول برقاء القطف الواقعة بين محافظة وادي الدواسر، ومركز القيرة التابع لمنطقة عسير من جميع الجهات باللون الأخضر، تعطرها نباتات صحراوية زكية اشتهرت بها تلك المنطقة، عقب هطول الأمطار الغزيرة عليها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وكانت تلك المنطقة أحد أهم الجهات التي يرتادها سكان المحافظة في السنوات الماضية خاصة في إجازة نهاية الأسبوع لقضاء الأوقات الماتعة في أحضانها الخلابة الطبيعية، يستظلون بأشجارها، ويستنشقون هواءها الصحي العليل، مستمتعين بجمال الطبيعة الذي تنتشر فيه كل النباتات الصحراوية بأنواعها الرملية كالطلح والعاذر، ونباتها الصخرية كالسنط والشعران والعوسج والقفعاء والنفل، والحصوية كالحاذ وشوك الضب وكف مريم، إلا أن ظروف هذا العام باجتياح جائحة كورونا، ومنع التجوال أجلا من الاستمتاع بتلك الطبيعة.
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