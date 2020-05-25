بالصور.. الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالحدود الشمالية

رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة، اليوم، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي للجنة الطوارئ بالمنطقة، وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك.

واستمع الأمير فيصل إلى شرح مفصل من ممثلي الجهات المشاركة المتمثلة في أمانة المنطقة والشرطة وممثلي الوزارات المعنية والهيئة العامة للجمارك وهيئة الغذاء والدواء والغرفة التجارية وممثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن الأعمال والمهام المناطة بكل جهة بما يضمن نجاح الجهود الأمنية وسلامة ووفرة الغذاء والدواء وجميع السلع والخدمات بالشركات والمحلات التجارية والأسواق بالمنطقة.

وثمّن أمير المنطقة ما قامت به كل الأجهزة الحكومية بالمنطقة المعنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة التي طبقت كل القرارات والإجراءات الاحترازية بخطط سليمة وبروح التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها من ناحية ومع الجهات الأهلية وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين الذي أبدوا تعاونًا كبيرًا من ناحية الأخرى الأمر الذي انعكس إيجابًا على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

ووجه الأمير الجهات الحكومية ببذل مزيد من الجهود خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وتسهيل الإجراءات لهم في إيصال الخدمات للإحياء وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة للعمل على رفع درجة الوعي بالاحترازات والمسؤولية الفردية في الحد من انتشار العدوى وتوفير متطلبات تعزيز ذلك.

واستعرض خلال الاجتماع الجهود المبذولة من الشؤون الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المعمول بها حاليًّا، مشددًا على لجنة متابعة إسكان العمال استمرار جهودها في تطبيق الشروط الصحية لمساكن العمالة ضمن الإجراءات الاحترازية في منع التكدس في مواقع إسكان العمال.

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كما استمع أمير منطقة الحدود الشمالية إلى تقرير حول أعمال التعقيم والنظافة لأحياء وشوارع المنطقة، وحول تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي بالمواقع العامة وقرار منع التجول.

واستعرض الاجتماع الحالات المصابة والمخالطة والإجراءات العلاجية للمصابين والوقائية التي اتخذت لا سيما في مجال التقصي الوبائي، كما بحث تعزيز وتنسيق الجهود الأمنية والرقابية الإشرافية واتخاذ عدد من التوصيات اللازمة، استمع الجميع إلى توجيهات أمير المنطقة حيال ما بحث من موضوعات.

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