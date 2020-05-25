سداد مديونية 1024 مواطناً ومقيماً من المحكومين بقضايا مالية

وأكد المتحدث الإعلامي أن الجميع يثمن ويقدر ما تم من تضامن وتكامل مجتمعي، أسهم بشكل ملموس في إنهاء معاناة عدد المعسرين في سداد مديونياتهم وعودتهم لأسرهم، وأن توفير وسيط آمن وموثوق ومستمر على مدار العام مثل ما تحقق مع خدمة "فُرجت" جاء إيماناً بروح التعاون والتكامل الذي أمر به ديننا الحنيف والتكاتف الذي عُرف عن مجتمعنا الكريم. ونوه في تصريحه إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية ومستمرة طوال العام.
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