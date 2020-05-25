نائب أمير جازان يعايد المرضى المنومين والكوادر الطبية والإدارية بالمستشفيات



هنّأ نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن بُعد عبر الاتصال المرئي، المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة والكوادر الطبية والإدارية بها، بمناسبة عيد الفطر المبارك. واطلع -عن بُعد- على سير العمل بمختلف الأقسام، مستمعا إلى شرح مفصل من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان، عبدالرحمن دبي الحربي، عن الخدمات المقدمة للمرضى والمنومين، وتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا ، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين. ونوّه نائب أمير منطقة جازان بما تبذله الدولة، ممثلة في القطاع الصحي، من خدمات متطورة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، لضمان سلامة المواطن والوطن، سائلا الله تعالى أن يمنّ على المرضى بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخير والبركات. والتقى -عبر الاتصال المرئي- عددا من منسوبي المستشفيات والكوادر الطبية والإدارية بالمنطقة، مقدرا الجهود المبذولة لخدمة المرضى، ومقدما التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا حرص أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وحرصه شخصيّا على توفير كل ما يضمن راحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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